儘管本季都還沒正式結束，湖人31日已經提前公布下季熱身賽的6場重大賽事，似乎打算提前製造話題或噱頭，因為湖人除了公布兩場對上籃網的今年NBA中國賽時間與地點，更一口氣安排4場跟勇士的熱身賽，這樣的安排也太特別了吧！

湖人官方公布下季6場熱身賽時間與地點如下：10月6日上午8點30日在加州舊金山大通中心對上勇士、10月10日晚上7點30日在上海遭遇籃網、10月12日晚上7點30分在深圳迎戰籃網、10月15日與17日上午10點30分在史坦普中心碰上勇士、10月19日上午10點30日大通中心遭遇勇士。

湖人這種本季還沒結束，就提前宣布下季熱身賽時間做法相當罕見，更製造不少話題，畢竟10月6日這場比賽將是勇士新主場啟用的首役，然後他們馬不停蹄趕往中國大陸，遭遇預計今年夏天可能簽下頂級球星的籃網，接著隨即返美連打勇士3次，這種賽程安排也太拚了。

(中時電子報)