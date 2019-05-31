日本自民黨前奧運大臣、69歲的櫻田義孝29日在千葉市召開的會議上提及少子化問題時表示，「眼看著，覺得不結婚也行的女性增加了」、「希望大家一定要拜託兒子、孫子，至少要生3個小孩。」

此發言引起朝野政黨和民間的反彈，櫻田事後解釋說，「我說的是，營造安心生小孩，容易養小孩的環境是很重要的，我並沒有想逼誰或傷害誰的意圖」。

立憲民主黨的參院幹事長蓮舫對櫻田的發言表示，「這是最差勁的發言。有這麼古老想法的人還曾經是大臣，真讓人驚訝！真是國會議員之恥。」

前官房長官河村建夫30日在櫻田所屬的自民黨二階派會議上表示，「一度說出的話覆水難收，產生了影響，希望大家好好思考後再發言。」、「我很理解櫻田的心情。我們到婚禮上也經常含激勵的意味而這樣說。」

在野黨國民民主黨黨魁玉木雄一郎在記者會上表示，「自民黨防止失言的手冊好像沒有發揮效果。政治家不應該講『要生3個小孩』，重要的是要營造讓大家想生幾個就生幾個的環境。」

自民黨眾議員加藤寬治去年5月在所屬的細田派會議上表示，「拜託新郞、新娘一定要生3個以上的孩子」等，同屬細田派的前文部科學大臣下村博文向日媒表示，「(櫻田)說了和加藤一樣的話而引起風波，說不定是那個年齡層的人們共通的想法，有點古早的感覺。」

(中時 )