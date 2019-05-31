漢米爾頓為即將《MIB星際戰警：跨國行動》打造的VENTURA腕表，充滿未來感，2萬9900元。（HAMILTON提供）

公視《我們與惡的距離》中賈靜雯佩戴Hamilton女表。(擷自公視官網）

漢米爾頓Ardmore系列女表，約1萬6900元。（Hamilton提供）

美國腕表品牌漢米爾頓（HAMILTON）半世紀以來已與460部電影結盟，透過精采緊湊的劇情，成功傳遞品牌精神。《MIB》新片《MIB星際戰警：跨國行動》即將在6月12日上映，漢米爾頓為劇中三位接棒主角「雷神」克里斯漢斯沃、最強老爸連恩尼遜、《雷神索爾3：諸神黃昏》泰莎湯普森在戲中佩戴ENTURA三角盾型腕表，充滿前衛科技感。

另漢米爾頓日前也贊助公視《我們與惡的距離》，飾演電視台主管的賈靜雯在戲中佩戴漢米爾頓Ardmore系列女表，纏繞式表帶兼具皮手環的美感，時尚指數破表。

(中時 )