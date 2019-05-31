HAMILTON愛戲劇 贊助電影《MIB》、《我們與惡的距離》 09:052019/05/31 中時 陶福媛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 ：《MIB星際戰警：跨國行動》劇中男女主角皆佩戴漢米爾頓的VENTURA腕表。（HAMILTON提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 漢米爾頓為即將《MIB星際戰警：跨國行動》打造的VENTURA腕表，充滿未來感，2萬9900元。（HAMILTON提供） 公視《我們與惡的距離》中賈靜雯佩戴Hamilton女表。(擷自公視官網） 漢米爾頓Ardmore系列女表，約1萬6900元。（Hamilton提供） 美國腕表品牌漢米爾頓（HAMILTON）半世紀以來已與460部電影結盟，透過精采緊湊的劇情，成功傳遞品牌精神。《MIB》新片《MIB星際戰警：跨國行動》即將在6月12日上映，漢米爾頓為劇中三位接棒主角「雷神」克里斯漢斯沃、最強老爸連恩尼遜、《雷神索爾3：諸神黃昏》泰莎湯普森在戲中佩戴ENTURA三角盾型腕表，充滿前衛科技感。 另漢米爾頓日前也贊助公視《我們與惡的距離》，飾演電視台主管的賈靜雯在戲中佩戴漢米爾頓Ardmore系列女表，纏繞式表帶兼具皮手環的美感，時尚指數破表。 (中時 ) #HAMILTON 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 韓粉敲碗狂問吳子嘉 陳揮文節目一句乾脆回應！ - 娛樂 羅友志爆某政治人物千人斬 癡情女淪玩物獄中發瘋 - 娛樂 女星上傳和GD親密自拍片 秒刪仍遭網備份瘋傳 - 娛樂 41歲徐懷鈺賣唱影片心酸瘋傳 身材發福…變大嬸！ - 娛樂 性愛片瘋傳又被爆情慾相簿 女星嘆：不想解釋太多 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。