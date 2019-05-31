名嘴吳子嘉連日來爆料高雄市長韓國瑜有外遇，甚至還有私生女，更強調韓國瑜花千萬封口費，經費來源是不是來自選舉結餘款？讓韓國瑜震怒提告！對此，台北市國民黨議員羅智強表示，韓國瑜的競選政治獻金，結餘是1500萬，根本沒有超支幾千萬。他支持韓國瑜開告下去，只要開告就一番兩瞪眼！

吳子嘉近日多次爆料指韓國瑜在北農時期曾和新莊的王姓女子過夜，居然又加碼爆料說，韓的婚外情長達10多年，還育有一女。吳更爆料，韓國瑜花千萬封口費，更強調「是數千萬元，不是一千萬」，更質疑經費來源是不是來自選舉結餘款？對於吳的指控，韓國瑜 發聲明怒告吳子嘉，連同引用不實指控的電視媒體和名嘴，也考慮一併提告。

對此，羅智強在政論節目《突發琪想》表示，這些沒有證據的東西，他都是左耳進右耳出。但他先說，韓國瑜的競選政治獻金，收入是1億2900萬，支出是1億1400萬，所以結餘是1500萬，所以韓國瑜根本沒有超支幾千萬。

羅智強更表示，這個事情對他來說，非常簡單，就告下去！還有什麼別的選項，今天走到這地步，都已經把人未婚生子都全部講出來了，都非常具體了！而且對選舉有殺傷力，既然如此，他認為再怎樣愛與包容，這件事也沒有愛與包容的空間。

羅智強認為，這就像當年有媒體名嘴說前總統馬英九夫人周美青偷報紙，坦白說第一，這是十幾年前的事，第二這是小到不能再小的事，可是因為已經損及到名譽，周美青個性大家都知道，是不會輕易起訟的，但周美青最後就告下去，最後證明沒有這件事。

羅智強建議韓國瑜陣營，就是告下去，以訟自清。告下去後，就是《美麗島電子報》董事長吳子嘉要拿出證據來，因為韓國瑜如果否認，提告之後，吳子嘉就必須把證據拿出來，所以這事再單純不過，告下去就對了！

(中時電子報)