火箭隊總教練丹托尼(Mike D'Antoni)目前已經終止與球團交涉續約，2019-20球季很可能就是他在火箭最後一季。火箭總管莫瑞(Daryl Morey)有意把執教績效寫入續約條件，換言之，續約內容可能包含「表現好才能留下或是領到全額」的條款。

ESPN報導，丹托尼自認這幾季已經表現得很好，而且是堂堂年度最佳教練，所以不願接受這類的績效合約內容。丹托尼計畫於明年球季結束後離開，除非火箭在季中就將他換掉，或是願意開出合理的條件續約。

名人堂球星麥葛雷迪(Tracy McGrady)評論：「火箭用不著交易其他球員，他們應該開除丹托尼。我知道丹托尼表現得很好，但如果他們要拿總冠軍，就必須換一個新教練。」丹托尼的問題在於重攻輕守，麥葛雷迪直言那種打法不可能摘冠。

退休球員吉姆傑克生(Jim Jackson)說：「火箭的問題在於他們的打法，他們的籃球哲學不足以打敗勇士。既然不能動哈登(James Harden)，必須離開的就是丹托尼。因為哈登不像喬丹、布萊恩、詹姆斯、里歐納德那樣願意專心防守，他需要一個教練來指導他防守的重要。」

(中時電子報)