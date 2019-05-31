台南市政府觀光旅遊局6月20日推出「台南芒果主題日」旅遊活動，85家旅宿提供5折至21折的優惠、贈送芒果乾，還可抽大阪、香港機票、愛文芒果禮盒。（劉秀芬翻攝）

台南國際芒果節即將於6月22日至7月14日登場，為了暖身，台南市政府觀光旅遊局6月20日推出「台南芒果主題日」活動，邀集85家旅宿業者提供住宿5折至21折的優惠、贈送芒果乾，更可參加抽10組台南大阪及台南香港來回機票，以及加碼贈價值1000元的頂級紅寶石愛文芒果禮盒50份。

台南市自3月起推出「台南月月主題日 住台南抽百萬機票」的旅宿推廣活動，陸續已推出3月21日蘭花主題日、4月25日兒童主題日，5月20日博物館主題日，6月主題日20日登場，歡迎大家趁著夏天同遊台南，品嘗美味的芒果、消暑的芒果冰。

觀旅局表示，除了6月20日芒果主題日，6月玩台南還可享平日免費暢遊安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區、赤嵌樓與安平古堡。憑5-6月住宿發票（收據）可兌換古蹟限定商品的多重好康。

此外，目前春遊台南專案自由行補助尚有名額可供申請，歡迎大家到台南旅遊，抽機票大獎，更多詳情請看「台南月月主題日‧住台南抽機票」活動網站、台南旅遊Facebook粉絲團。

(中時 )