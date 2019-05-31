中天新聞

高雄市長韓國瑜6/1凱道誓師在即，不少韓粉紛站出準備北上挺韓。台中有位超級韓粉的咖啡廳老闆娘，曾開刀7次不愛出遠門，這次卻抱著「架刀子也要去」的決心，堅決北上挺韓選總統，感動不少網友。

據《中天新聞》報導，台中龍井一間咖啡店，推出韓粉套餐，只要喊出「我愛韓國瑜」就可以享餐點打5折優惠，老闆娘孫小姐是超級韓粉，多年前因摔車前後開刀了7次，體況不佳的她平時不太出門，這次卻為挺韓國瑜堅決北上。

孫小姐表示，「有心，就是架刀子也要去，不想去有100個理由，想去，就只有一個理由，就是一定要去」、「韓國瑜是個很有智慧，很有頭腦，又很有仁心的人」，欣賞他的愛與包容，她更在韓家軍臉書粉絲團上表示，「自己年輕時沒追過星，也沒迷過誰」，但現在不畏風雨，就要熱血挺韓，更報名好了北上的遊覽車。

網友看完表示，「鑽石粉，厲害」、「天地可破，熱情不滅」、「韓國瑜念力給妳加持，祝妳早日康復，加油」、「我愛韓國瑜！因為他讓我們的國旗重新飄揚在這片土地上，他讓我們找回對國家的認同感與驕傲」、「不要去有100個理由，去，只有一個理由，讚」。

(中時電子報)