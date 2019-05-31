外交部長吳釗燮署名送的花籃，卻把「印太」寫成「印泰」。國民黨發言人洪孟楷諷刺，「印太？印泰？外交部長傻傻分不清」(洪孟楷FB)

國民黨立委許毓仁和美國在台協會（AIT）昨在立院舉辦印太論壇，有15個國家及美國國土安全部等7位官員與會。但外交部長吳釗燮署名送的花籃，卻把「印太」寫成「印泰」。國民黨發言人洪孟楷諷刺，「印太？印泰？外交部長傻傻分不清」，蔡政府還想印太戰略、美台合作？

洪孟楷昨在FB說，許毓仁和美國在台協會（AIT）在立院舉辦印太論壇，有15個國家及美國國土安全部等7位官員與會。然而我國外交部長送的花籃卻把「印太」寫成「印泰」，瞬間「印度洋與太平洋戰略高度」被簡化成「印度與泰國」？無論何種解釋，外交部長怎麼可以不清楚？連「印太」或「印泰」都傻傻分不清楚的此時，蔡政府還妄想要印太戰略夥伴、要加強美台合作？根本癡人說夢。

洪孟楷說，所謂印太戰略，是地緣政治的概念，主要由美國、日本、印度、澳洲等國使用，涵蓋「印度洋及太平洋」，因此今日印太論壇內邀請十五個國家代表與會，包含韓國、馬來西亞、印尼、印度、越南、菲律賓、智利、墨西哥、蒙古、斐濟、巴布紐新幾內亞、吐瓦魯等。這在美國總統川普上任後，多用印太地區來取代過往常用的亞太地區，因此把「印太」寫成「印泰」，根本內涵天差地遠，實在離譜。

再者，洪孟楷表示，任何單位犯錯都還情有可原，但外交部主掌我國與國際事務，「印太」寫錯實在令人狐疑，花籃業務當然不可能是部長親自交辦，但部長辦公室秘書、到經手的承辦人員，難道沒有人發現錯誤？是否代表從上到下螺絲鬆掉，外交部長吳釗燮還是難辭其咎，畢竟上行下效，是否過去三年外交部被要求著忙著為政治服務，而忽略了最基本的專業本分。

洪孟楷說，蔡英文一直想打「印太戰略牌」，藉此進入美國日本陣營來對抗中國，延續他辣台妹的性格。但當印太還是印泰也傻傻分不清的同時，還有近期軍方性侵醜聞發生，身為總統的蔡英文，外交國防是您最重要的負責，請別再忙於黨內初選，好好督促底下螺絲，這才是一位總統應該要做的事。

他最後標註「＃印太絕不是印泰」，「＃外交部長吳釗燮署名格外諷刺— 覺得一陣寒意」。

(中時電子報)