台北市立大學傳出男教官與女學生發生婚外情！一名負責天母校區宿舍管理的已婚蘇姓教官，遭爆料利用職務之便，結識一名大陸籍交換女學生，2人不但數度相約出遊、在外住宿過夜，五月初還在桃園機場二航廈出境大廳，被拍到大喇喇摟抱、親吻，蘇姓教官甚至撫摸女學生大腿，儼然是熱戀中的情侶 。

蘇姓教官與陸女被爆料一同出遊台東，入住每晚要價近萬元的喜來登桂田酒店。（圖／翻攝自鏡週刊）

北市大教官驚爆偷吃陸生一事，還搬上了台北市議會，議員林瑞圖昨質詢時，除了播放教官與女學生的親暱影片，還加碼爆料該教官利用舍監的職務之便「睡了3個女學生」，讓台北市長柯文哲面色凝重的對向一旁答詢的教育官員比出「砍」掉的手勢，示意要辭退蘇姓教官。

柯文哲聽聞議員林瑞圖指北市大蘇姓教官睡3台女學生，還偷吃陸女生，氣的做出「砍」人手勢，示意要將蘇男辭退。（圖／翻攝柯文哲YouTube）

林瑞圖昨質詢時氣的說，該名已婚教官除了對陸生出手外，3名台灣女學生也與他發生關係，「我們台灣的女學生被他睡了3個，現在一個畢業還跟他在一起，他是學生宿舍的教官，晚上可以不回家在學生宿舍住嗎？」。答詢的教育局軍訓室主任黃喬偉則回：「他可能有業務值勤上的需要」。

據《鏡週刊》報導，蘇姓教官去年5月26日、27日，邀約女學生前往「宜蘭福隆龍門露營區」過夜；為掩人耳目，蘇還帶軍中學弟、女兒同行，當時學校的主任教官也接獲投訴，不過當時校方表示，因車上多一個座位，蘇才邀女學生同行，並表示學生已返回中國，未有後續發展，就以此結案不了了之。

沒想到今年1月18日至22日寒假期間，蘇姓教官又被人目擊與該名中國籍學生在台相會，本月還利用中國放「五一長假」，邀該名女學生到台東旅行3天2夜，更入住每晚要價近萬元的喜來登桂田酒店，5月9日傍晚5點還在桃園機場二航廈出境大廳，被拍到二人大喇喇摟抱、親吻，甚至還撫摸女學生的大腿，儼然是熱戀中的情侶 。

(中時電子報)