儘管杜蘭特跟隨勇士來到多倫多客場，卻提前宣告總冠軍賽G1不打，如今恐怕連G2也不樂觀了嗎？勇士總教練科爾31日表示，杜蘭特在總冠軍賽G2傷癒復出機率不大，因為他至少經歷過1次完整訓練，才有可能回到場上出賽。

「杜蘭特昨天與今早都進行了單獨訓練，然後接受各種治療，」科爾表示，「所以下一步是跟全隊合練，但我們真的不知道具體時間，直到球隊訓練師點頭，他才有可能參加完整訓練。」看來他最快要到6月6日G3才有機會上場。

今年季後賽場均34.2分、5.2籃板及4.9助攻的杜蘭特，是在西區冠軍賽G5自己不小心拉傷右小腿退場，就算勇士4連勝橫掃拓荒者闖進總冠軍賽，獲得額外9天休息時間，可惜杜蘭特的傷勢狀況比預期嚴重，如今看來前兩戰都不打。

這對杜蘭特來說，無疑是相當煎熬的現實，畢竟勇士少了他之後，連5場季後賽都贏，假如勇士真的在缺少他的窘境中完成3連霸，那麼他今年夏天離開勇士跳槽其他球隊機率越來越高，目前以尼克、籃網、快艇等隊最有可能搶到他。

(中時電子報)