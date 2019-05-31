陸收善意 不買千噸美大豆

隨著中美貿易戰升溫，雙方緊張與日俱增，北京2月原本承諾，將再採購1000萬公噸美國大豆，但如今已喊停。不過，先前陸方採購的美國大豆並未取消。

據CNBC與《南華早報》（South China Morning Post）5月31日報導，熟知相關事務的人士透露，北京在中美貿易戰升級後，已擱置採購美國大豆。

中國是世上最大的大豆採購國，由於事涉敏感，要求匿名的相關人士說，由於貿易談判遲遲沒有達成協議，國家糧食採購單位沒有再接到進一步指令，繼續所謂的「善意採購」，而預料那將不會實現。

不過，他們說，北京目前並沒打算取消先前的美國大豆採購案。

在美中談判破裂不到1個星期後，美國5月10日便將價值2,000億美元（約6.3兆台幣）的進口陸製品關稅從10%升為 25%，而北京也加課關稅報復。預料在6月底的20國集團高峰會（G20 Summit）時，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將再度會面。而分析師預料，屆時可能會有解決方法。

由於中美緊張關係節節高升，芝加哥大豆期貨5月稍早跌至10年低點。

(中時電子報)