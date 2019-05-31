萬里小貨車擦撞客運 男雙腳骨折3人送醫 09:242019/05/31 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小貨車車頭全毀，車內2名男子一度受困車內。（張國欽翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆客運與小貨車發生碰撞，客運上一名8旬嬤身體不適送醫。（張國欽翻攝） 萬里區台2線48.9K太平洋翡翠灣前，今晨7時許發生基隆客運與小貨車擦撞事故，小貨車上2人受困男子，近8時經警消協助已脫困，但其中1名約40歲男子雙腳骨折，傷勢較嚴重，另1名20歲左右男子肢體疼痛、擦傷，公車乘客上一名80歲老婦身體不適，無明顯外傷，3人已分別送往基隆長庚醫院及汐止國泰醫院救治。 (中時電子報) #基隆 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 國2大園3車連環撞 1駕駛生命垂危 16:072019/05/27 社會 貨車駕駛疲勞駕駛 失控側翻受困車內1小時 11:502019/05/28 社會 基隆韓粉動起來!藍黨部主委號召韓家軍6／1上凱道 10:542019/05/29 政治 台大醫院工會開砲 轟醫院剝削藥師 12:042019/05/29 生活 挑戰高空滑索 扣環爆害她秒墜地 14:272019/05/29 日常 繼承議員爸衣缽？許效舜震撼宣布：想選基隆市長 14:542019/05/29 娛樂 許效舜心疼基隆「又窮又小」 丟震撼彈「參選基隆市長」！ 16:562019/05/29 娛樂 許效舜要選基隆市長 現任市長：祝福 11:242019/05/30 政治 許效舜要選基隆市長 這三人祝福 15:262019/05/30 政治 無主觀意圖 新光醫董座吳東進遭告涉藥事法不起訴 16:372019/05/30 社會 社會熱門新聞 妻借舊手機 赫見老公偷吃「1夜10多次」 - 社會 不堪家暴 婦人砍下丈夫頭顱到警局自首 - 社會 男搞大女網友肚子 家人鬧到警局驚知是親兄妹 - 社會 教官摟抱激吻馬尾生 柯文哲怒想「砍」人 - 萬象 教官摟抱激吻馬尾生 柯文哲怒想「砍」人 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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