基隆客運與小貨車發生碰撞，客運上一名8旬嬤身體不適送醫。（張國欽翻攝）

萬里區台2線48.9K太平洋翡翠灣前，今晨7時許發生基隆客運與小貨車擦撞事故，小貨車上2人受困男子，近8時經警消協助已脫困，但其中1名約40歲男子雙腳骨折，傷勢較嚴重，另1名20歲左右男子肢體疼痛、擦傷，公車乘客上一名80歲老婦身體不適，無明顯外傷，3人已分別送往基隆長庚醫院及汐止國泰醫院救治。

(中時電子報)