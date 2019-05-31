大葉大學學輔組透過闖關活動帶領學生認識彩虹。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學學輔組鼓勵學生用留言散播愛。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學學務處學生發展輔導組舉辦性別平等教育與友善校園推廣活動，以「認識彩虹」、「認識礙散播愛」為題，透過闖關遊戲引導學生了解多元性別及學習障礙等議題，讓校園更友善。

活動前兩關是性別平等，後兩關是友善校園。第一關「認識彩虹」，由關主向參加者解釋彩虹的紅、橙、黃、綠、藍、紫，分別象徵性愛、力量、希望、自然、自由、藝術；闖關者抽題後根據題目描述，猜猜是哪一種多元性別。第二關「我的環境性別友善嗎？」讓闖關者在題目中找出性別假友善的語句，同時引導大家反思，寫下友善的話語。

第三關「認識礙」讓體驗者模擬認字困難、閱讀理解困難、口語表達困達等情境，增進對學習障礙的認識。第四關「散播愛」讓參與者寫下活動心得或是想對身心障礙同學說的話。

應用日語學系大四生楊佳紋說，闖關遊戲第三個關卡最讓她難忘，題目將文字拆解，比如「抱起」變成「扌包走巳」，讓他們了解到學障生眼中的文字是什麼樣子，因而更能體諒學習障礙者遇到的困難。

視覺傳達設計學系四年級學生蘇巧雯認為，同婚專法剛通過，性別平等教育與友善校園的體驗活動很有意義，可以讓大家去思考什麼是不友善，同時提醒大家要接受每一個人的不一樣。

學輔組長李晶菁表示，多一分理解、自然能多一分包容與尊重，這學期性別平等教育活動以多元性別為主軸，除了系列講座，更安排闖關活動，讓參與者認識不同性別族群，學習接納與尊重。友善校園推廣活動則是以學習障礙為核心，讓學生體驗學習障礙者可能遇到的困難，提升校園的同理心與包容力。

(中時 )