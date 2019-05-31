新莊區頭前國小操場原本是標準型200公尺6道跑道，但因配合頭前區域重劃工程，拓寬頭前路後，導致頭前國小校地內縮，跑道操場被吃掉1道，市議員何淑峰30日上午會同教育局到場會勘，目前已確認重建預算，最快今年底就能還給孩子一個完整的操場。

頭前區域重劃工程自2005年6月開始進行，規劃有四處公園綠地及新闢多條寬闊道路，將聯外道路交通與重劃區內設施結合，其中頭前國小操場旁的頭前路，於2009年進行拓寬。

校方指出，原本操場旁是條小巷子，配合重劃工程拓寬成頭前路後，校地因此內縮，使得緊鄰圍牆邊的最外側跑道消失，只剩下5道跑道。

校長盧素真表示，跑道縮減的問題已長達10年之久，同時操場在長年使用下，也出現多處PU皮剝落，感謝議員何淑峰的協助，讓操場能夠煥然一新。

何淑峰表示，已確認預算經費900多萬元，預計將在下半年動工，會把操場做整體性的移動，並重新鋪設PU跑道，還給同學一個舒適完整的操場。

教育局指出，重建工程包括跑道整修、壓克力地皮處理、設置結根牆，招標完成後就會開始動工，最快今年底就能完成。

(中時 )