2017年2月19日，大陸南海艦隊在海上演練，長沙艦艦員發射信號彈，模擬對海口艦進行攻擊。（新華社）

實施「海上壓力」戰略、「收緊鏈條」！美國一家防務智庫最新報告顯示，美國可以充分利用美軍及其盟友在西太平洋第一島鏈的地理優勢，沿島鏈內外部署力量，增加對中國在西太平洋的海上壓力。這個「海上壓力」新戰略，將有助於美軍克服在西太平洋「距離和時間」的挑戰，並防止中國將戰事變成「既成事實」。

美國之音今天報導，華府智庫戰略與預算評估中心28日發表題為「收緊鏈條，在西太平洋實施海上壓力戰略」的報告。報告結論預測，美國可能因為台灣、南海或東海事務被拖入戰爭。到2024年，新戰略大約需要投入80億到130億美元，美國擔負得起。

報告說，美軍在西太平洋仍然面臨「時間和距離的暴虐」，而中國近年來的軍力發展，可在美軍及盟友作出任何有意義的反應之前，通過迅速打擊改變現狀，包括占領土地，從而讓美軍和盟友面臨「既成事實」。

報告說，新「海上壓力」戰略就是要解決「既成事實」的問題。這樣的既成事實歷史上就存在過。俄羅斯2014年吞併克里米亞就是典型的例子。報告說，這個戰略的目的就是要讓中國領導層相信，任何試圖在西太平洋的軍事侵略都會失敗，從而不得不放棄這樣的企圖。

報告稱，這個戰略其實就是以阻絕方式增加威懾，也稱得上是對中國「反介入和區域阻絕武器」（A2／AD）的對症下藥。

報告作者之一，戰略與預算評估中心研究員比利．費賓在報告發布會上說，「海上壓力」戰略將充分利用第一島鏈地理優勢，也就是日本、台灣、菲律賓、以及東南亞的海上和群島形成的天然障礙，阻止中國軍隊在危機或是戰爭時，在西太平洋獲得主導地位、或是限制中國走出西太平洋的能力。

「海上壓力」戰略要求美軍沿第一島鏈部署一個高存活的精準打擊網絡， 以美軍和盟友增加的地基導彈能力為基礎，配合海上、空中、電子戰和其他能力。實際運作中，這些網絡是分散沿著西太平洋群島部署。

報告說，這個內部網絡使得美軍可在中國形成的A2／AD範圍內打擊中國。然後，來自更遠地方的外部海上和空中力量聯手加入戰鬥。這個「內外結合防禦」戰略理念的中樞是地基反艦、防空以及電子戰的能力。實施的關鍵是部分美軍可以在中國導彈的射程內運動並存活。

報告強調，新戰略不同於美國現行的遠征模式。遠征模式需要在決定性的反擊前，集結大規模的戰鬥部隊，然後在各個領域獲取主導地位。報告說，遠征模式在「既成事實」階段耗時太久。

(中時 )