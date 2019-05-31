Live House被喻為是孕育音樂好手的展演場所，許多擁有實力的音樂好手，都在這裡展露頭角。（陳信翰攝）

在Rocket music的一切從鼓手、吉他手都是頂尖，就連菜色、飲料、音響設備也都要一絲不苟。（陳信翰攝）

Live House被喻為是孕育音樂好手的展演場所，「Rocket music 火箭音樂餐廳」的負責人王登茗感慨這幾年Live House轉型演變成創作發表出租場所，然而在音樂重要歷史文化存在的好內容卻逐漸凋零，更壓縮到台灣音樂人的發展空間，擁有實力的音樂好手，無法隨時展露頭角，就因為一股「愛」音樂的熱情，不計成本也要讓台灣音樂文化撐起一片天！

曾任唱片公司製作人、總監的王登茗說，當時想安排自己的新人歌手演出，幾乎都遭到拒絕、到處碰壁，當你沒有名氣的時候，就連想去校園巡迴，也不得其門而入，唯一的方式就是拿錢出來租場地自辦發表，但也不見得有效果，就想，乾脆自己來弄一個場所，除了結合自己的興趣與專業外，還可以幫助有音樂才華的朋友，讓喜歡音樂的人不會因為現實去改變自己追求的目標，只要你有實力、有才華，這裡隨時歡迎你。

龜毛的王登茗說，竟然做了「要做就要做最好的」，在Rocket music裡的歌手、鼓手、鍵盤手、貝斯手、吉他手都是台灣頂尖樂手，就連菜色、飲料、音響設備都要一絲不苟，為的就是要提供在台灣能有一個結合餐飲，音樂，文化優質的展演環境。

(中時 )