賽翁失馬，焉知非福！不過這次主角不是馬，而是「羊」！但去年非洲動物區有隻公羊，因天雨路滑，在跳下仿岩時，一不小心、竟導致左後肢脫臼。為避免受傷個體遭到「公羊單身群」其餘公羊們的霸凌，便特別安排牠在「母羊宿舍」安心養傷，牠也在獸醫師積極治療下漸漸康復，但萬萬沒想到在這養傷期間，意外享盡「齊人之福」，並在5月初傳出喜訊，有隻健康的小髯羊寶寶誕生了！

剛出生的北非髯羊寶寶，立馬就能展現「崖上行走高手」的實力（高雋攝）。（台北市立動物園提供）

剛出生的北非髯羊寶寶，立馬就能展現「崖上行走高手」的實力，但即便已是老手的成年個體，卻難免也會有大意失足的時候。去年10月雨量充沛，連日降雨使得場地較為濕滑，一隻雄性「北非髯羊」從岩壁跳下平地時，一不留神腳底打滑，造成後腳關節脫位，經過獸醫師治療診斷，受傷公羊需要靜養數月，並搭配投藥治療，腳傷即可康復。

但由於「公羊單身群」內的個體，常會為了區分位階或搶交配權而互相打鬥，以角互撞拼勝負，為了避免受傷公羊遭受到二次傷害，保育員將受傷公羊安置在和諧相處的「母羊宿舍」裡靜養，希望等到牠的受傷部位痊癒後，再回歸「公羊單身群」繼續生活。沒想到，就在受傷公羊快要痊癒之時，碰上母羊的發情期，這隻「因禍得福」的公羊竟也把握機會，盡了繁衍後代責任，和母羊一起完成終身大事。

北非髯羊寶寶喝奶。（台北市立動物園提供）

5月8日下午，從非洲動物區傳出好消息，一隻健康的北非髯羊寶寶出生了！在媽媽的引導及協助之下，寶寶很快地就學會站立，並緊跟在媽媽身後到處認識環境，偶爾媽媽會帶著寶寶到戶外活動場的仿岩高處休息，有時媽媽帶寶寶下到地面進食，吸引不少民眾的目光，駐足觀賞難得的親子互動畫面，而活動力十足的牠，現在已經會獨自探索生活環境、自在地活動囉！

北非髯羊媽媽確認寶寶安全無虞後，將胎盤吃掉。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)