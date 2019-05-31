中共黨媒《人民日報》以「鐘聲」為筆名的國際評論欄目，今天刊出〈機關算盡一場空─自作聰明必將失敗〉文章指出，中國有句老話，叫做「聰明反被聰明誤」，用在美國一些自以為是、自作聰明的政客身上，可謂恰如其分。

文章強調，美方的自作聰明，無非是想通過種種「小動作」攫取更多利益；殊不知，美方在向全世界開火的同時，也是在向自己開火；中美作為兩個大國，合則兩利、鬥則俱傷，公平合作是雙方唯一正確的選擇；美方的政客倘若看不清歷史大勢，依舊沉迷於自以為是、挑起對抗、恫嚇施壓、升級衝突，註定只能是機關算盡一場空。

文章指出，從剛打貿易戰時認為「貿易戰是件好事且很容易打贏」，到主觀認為「極限施壓」就能迫使別人就範；到聳人聽聞地拋出「對華文明衝突論」，美國一些政客不停地折騰，讓世人看到了什麼叫「機關算盡」。然而，這樣的小聰明，除了讓一些人陶醉於自欺欺人的「勝利」，對世界來說是十足的負能量。

文章稱，美方在向全世界開火同時，也是在向自己開火。最近，美方加大對華為公司的封鎖打壓力度，美國科技股應聲下跌，多家關聯美國公司的股票受到重創，為華府一些政客鼓噪的「科技冷戰」埋單。

文章表示，美方一再挑戰現行多邊秩序，成為現行國際體系的最大破壞者和最大不穩定因素。對美方的這種攪局之舉，世界各國的有識之士紛紛發出正義呼聲，嚴詞批評美方一系列逆勢而動行徑。蠻橫無理、一意孤行的霸凌主義行徑不得人心，只會遭到更強烈的反制。

文章引述美國數學家圖克說：「假如大家都想最大化自己的利益，最終往往會落得兩敗俱傷的結果。」美方的自作聰明，骨子裡還是「零和博弈」思維。然而，美方低估了他國維護核心利益的能力和決心。

文章強調，美方想當然爾認為，通過對幾千億美元的輸美中國商品加徵關稅就能把中國嚇倒，那是打錯算盤了。在一個你中有我、我中有你的世界，始終幻想貿易戰「很好贏」、對手「很容易輸」，實在是愚不可及。讀讀歷史就能明白，真正的智慧來自合作共贏，自作聰明、以鄰為壑，路只能越走越窄。

(中時 )