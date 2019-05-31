韓粉明將聚集凱道舉辦「決戰2020、贏回台灣」造勢大會，高雄市長韓國瑜也將出席，引發各界關注。前新北市長朱立倫今接受廣播專訪則重申，第一時間自己就表達祝福、為韓國瑜加油，是正面看法，而當被問及是否也會辦造勢時，「我說我只會談政見，大概不會辦這樣造勢活動，我覺得這有點勞民傷財」。

面對主持人詢問，提及「勞民傷財」，是否擔心被韓粉誤會？朱立倫笑回，沒什麼誤會的問題，自己一路走來都堅持不要黨內互打不要錢、伸手不打自己人，不可能去打韓國瑜、鴻海董事長郭台銘等人。

至於先前指前立法院長王金平無行政經驗，朱也解釋，王金平有40幾年國會經驗，而被媒體問及「缺點」時，自己則說王沒在行政機關待過，「王金平聽到跳起來，問立法院長不是行政首長嗎？但我講的是行政機關，這也是事實，因為國會是國會」。

談及韓國瑜的市議會會期快結束，會給他什麼建議？朱立倫說，「先講個玩笑話，人都很難做角色轉變的」，首長與民代完全是兩回事，首長講出來每句話都要負責任，民代則可天馬行空；而到了議會，首長是被問的人，不能反質詢，但民代出生的人常常會有角色混淆，還記得自己第一次去質詢「我才兇悍勒！議員問我一句，我問他五句」。

他進一步說，後來才慢慢調整，讓議員儘量講，差不多該自己回應時再講；此外，相信韓國瑜也知道，議員上台時要知道其動機，有些議員就是要整你、設陷阱給你跳，當首長就要很清楚，不要去跳陷阱，「像是韓國瑜被翻白眼，這目的已經很清楚」。

主持人也問及，團隊是否會建議要嗆辣一點，以爭取聲量？朱立倫則回「他們現在已經不會建議如此了」，因為自己從頭到尾都嗆辣不起來，也做不到譁眾取寵，雖然沒有媒體聲量，仍要「堅持理想做自己」，講政見沒人看還是要講，更要把大家看待為黨內同志而非對手，「我都是秉持這樣的態度」，從政本就該有理想，不是為達目的不擇手段。

(中時 )