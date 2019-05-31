近來台灣政治非常不平靜，先是網友「idcc」在PTT上發文帶風向，為駐日代表謝長廷卸責，害前大阪辦事處長蘇啟誠輕生一事，驚爆和民進黨關係良好地卡神楊惠如有關；其次是台北市府驚傳遭竊聽，台北市長柯文哲大為動怒！最後是為了抹黑高雄市長韓國瑜，連拎千萬現金養小三母女的傳聞出現。對此，網友只給民進黨一個建言，如果綠營要打下去，只會重創自身形象而已。

細數近來政壇上發生的大事，先是網友「idcc」在PTT貼文辱罵大阪辦事處，蘇啟誠不堪壓力輕生。因鍵盤柯南發現，卡神楊蕙如曾以帳號「slow」黑過台北市長柯文哲認養流浪狗，結果「idcc」網路登入IP位置竟與「slow」相同，甚至2個帳號登入時間僅差7分鐘，使得案情超展開。北市刑大科偵隊證實是某家住北市男子借用楊蕙如使用的一個行動IP是貼文，4月初將該男依侮辱公署罪嫌函送北檢，北檢仍在分案中。

接著是大巨蛋議題，台北市長柯文哲多次公開強調對大巨蛋案不刁難、不放水，但民進黨議員簡舒培30日於市政總質詢放7段「喬蛋」內容錄音，並質疑柯文哲是否授權李文宗參加會議，沒想到質詢不成，竟牽扯出市府遭竊聽疑雲，也難怪韓國瑜會擔心自己是否遭民進黨監聽的疑慮。

最後是，媒體人吳子嘉近日多次爆料韓國瑜在北農時期曾和新莊的王姓女子過夜，日前居然又加碼爆料說，韓的婚外情長達10多年，還育有一女。韓國瑜發聲明怒告吳子嘉，連同引用不實指控的電視媒體和名嘴，也考慮一併提告。

對此，網友fantasy14於批踢踢發文指出，近來政壇發生三大事件：

1. 疑似卡神分身帳號發文，跟大阪外交官之死有關。

2. 北市府喬蛋被竊聽事件，柯P爆怒！

3. 韓國瑜外遇生子，吳子嘉、黃光芹等人爆的料…是否會越打越高？還是金身爆裂？

該網友表示，這3個事件 沒那麼快落幕，估計會繼續燒好幾週甚至1,2個月，案情實在太不單純了，讓我們繼續看下去！不過唯一的共同點是，這3個事件 對民進黨都是有傷害的！

(中時電子報)