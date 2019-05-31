彰化縣1名吳姓男子，7年前趁到大陸出差尋花問柳，還拍下數段性愛影片，存在Google雲端硬碟內，不料4年後妻子的手機故障，改用吳男閒置的舊手機，意外發現這批性愛片，憤而對吳男提出通告訴，雖吳男供稱當年出差期間，一共與1名大陸女子嘿咻10多次，但法官勘驗性愛影片後發現，都是同時間與同地點拍攝，對象也是同1人，只能證明吳男通姦1次，遂依通姦罪判他3月徒刑，得易科罰金；

檢警調查，吳妻2013年發現丈夫使用的通訊軟體QQ，有與陌生女子的曖昧對話紀錄，懷疑丈夫在大陸玩女人，卻苦無出軌證據，直到2017年9月向丈夫借用舊手機，點進去雲端硬碟一看，赫見丈夫與陸籍女子嘿咻影片，憤而對吳男提出通姦告訴。吳男應訊時坦承，2013年3月到4月到大陸江蘇省昆山市出差期間，與一名陸籍女子共發生10多次性行為。

但法官勘驗性愛影片後發現，影片的拍攝都在同一時間與地點，連對象也都是同1人，證明吳男只通姦1次，遂判刑3月，得易科罰金。

(中時電子報)