西苑高中經年累月日曬雨淋內部設備已老舊不堪，更多處出現漏水積水的現象，危及學生活動安全。（陳世宗翻攝）

立委張廖萬堅昨日與各單位，針對西苑高中活動中心老舊及設備更新進行會勘，要解決活動中心屋頂漏水失修及外牆老舊破損問題。（陳世宗翻攝）

「我們來守護，孩子的就學環境安全。」台中市西苑高級中學活動中心，啟用至今已達37年，因西苑高中為完全中學，全校師生總達2700人，活動中心為校內舉辦活動的主要場地使用頻繁，經年累月日曬雨淋內部設備已老舊不堪，更多處出現漏水積水的現象，危及學生活動安全。

立委張廖萬堅昨日特邀集教育部國教署彭富源署長、教育部朱楠賢主秘以及體育署王水文副署長等相關單位針對學校活動中心老舊及設備更新進行會勘，要解決活動中心屋頂漏水失修及外牆老舊破損問題。

張廖萬堅說，西苑高級中學活動中心，興建使用至今已達37年，因屋頂鋼板與外牆經年累月日曬雨淋而破損，每逢颱風或豪雨來襲，雨水則向活動中心內部滲漏，造成木質地板損壞，樑柱出現青苔，牆面大面積壁癌室內積水，地面濕滑易造成師生活動上的安全危機，且因潮濕的環境更影響活動中心內部的舞台、燈光、布幕等設備，時常故障未能發揮功效，活動中心外牆也因破損時有石塊掉落，嚴重影響師生安全。

張廖萬堅指出，西苑高中的活動中心目前所面臨的外牆剝落、屋頂漏水、壁癌嚴重以及舞台設備故障等問題，修繕經費預估高達近千萬；他特邀請教育部國教署彭富源署長與相關單位到西苑高中實地考察會勘， 並達成修繕共識，教育部下禮拜將安排專家學者於西苑高中場勘，針對活動中心整體結構問題以及漏水部分做一個完整審慎的細部處理。

張廖萬堅表示，西苑高中為歷史悠久的學校，兩年後也將迎來創校50周年慶，但校內許多設備已老舊不堪使用，因此105年度成功為西苑高中PU跑道及周邊整建、樸學樓周邊地層塌陷修復爭取到補助款共400萬，改善老舊校舍及設備問題，以提供優質安全之校園環境，讓孩子們都能放心的學習。

市議員林祈烽說，教育是一切的根基，也是他與張廖萬堅立委最重視的一塊，萬堅立委就任後3年已在中央爭取43案校園設備補助，為孩童的就學環境做最嚴謹的把關與協助；他會在議會努力協助，與萬堅委員一起攜手為學童打造安全的校園學習環境。

西苑高中校長吳茂林強調，感謝委員重視西苑高中，多年來守護著西苑的孩子，盡心盡力協助爭取預算改善校內多項老舊設備；而今使用長達37年的活動中心屋頂面臨最迫切的漏水問題，校長期許活動中心防水措施以及設備更新能盡快修繕，藉以提高教學活動品質及給予教師學生一個安全的校園環境。

(中時 )