國民黨總統初選參選人郭台銘（右）31日於中廣論壇接受郝龍斌（左）專訪時表示，「民進黨賴清德是真心換絕情，蔡英文心狠手辣。」（鄧博仁攝）

國民黨內總統初選競爭激烈，鴻海董事長郭台銘昨再度呼籲黨中央採用手機民調，更稱國民黨「不理我」。對此，前新北市長朱立倫今受訪表示，制度既然已定案，就照這樣來做，不管什麼方式都是好方法，趕快讓黨能團結是最重要目標，時間拖越久，中間或有任何紛擾，對民眾、支持者來講都會有擔憂及疑慮，所以此時不用再討論制度，「既然已經定案，就照這樣走吧！」

朱立倫今接受廣播專訪，會後被問及提出初選機制建議沒被採納，是否也認為黨沒幫忙？朱直回，現在與其去抱怨這些，不如以大局為重，任何個人的抱怨都會對黨有傷害；畢竟自己也擔任過黨主席，像是最早建議全民調沒被接受、最後還是採全民調，「那只是過程吧！」抱怨只會造成選民對黨的不耐，畢竟最近國民黨政黨支持度下滑，民進黨反而上升，這才是最值得擔憂的。

朱立倫也說，這場初選不要明著打、暗著打，都會造成同志內傷或重傷，接下來7月後提出候選人，還是要靠大家一起幫忙，「若已經重傷、內傷，絕對對黨不利」。

媒體追問，是否各派系人馬、誰的代言人有助長黨內互打趨勢？朱立倫表示，不管是自詡為代言人，或親信、朋友，大家都要以大局為重，對黨內同志不須出重手，也不要用任何的案件，這樣才能讓未來的初選成為凝聚共識、整合團結的初選。

(中時 )