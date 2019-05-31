「怪力男」哈波（Bryce Harper）前陣子打擊狀況低迷，不過近期有慢慢回溫的趨勢，30日對戰紅雀打出4支3猛打賞，費城人以11比4贏得勝利，哈波個人就包辦4打點，賽後打擊教練語出驚人說：「這是我看他在今年『最不努力』的時候。」

雖然聽起來很荒唐，但教練說的也有道理。哈波3支安打包含一發2分炮，同時只差一支三壘安打就能達成生涯首次完全打擊。近2場比賽哈波都上演4支3火燙手感，過去11場比賽中44打數就敲14支安打、打擊率3成18，包含5次二壘安打及3發全壘打，讓人肯定哈波的打擊確實隨著天氣漸漸炎熱，而有回溫的趨勢。

對此，費城人的打擊教練馬利（John Mallee）有獨特見解：「這是我看他在今年『最不努力』的時候。」費城人總教練卡普勒（Gabe Kapler）進一步解釋：「當你『沒那麼努力』時，肌肉放鬆所以揮擊速度更快、才能跟得上球，眼睛盯著球的時間也能更長。」換句話說，先前哈波可能因為「太努力」，導致他季初慢熱、打不出成績。

雖然費城人因雨延遲1小時又39分鐘才開打，不過對球迷來說還是一個美好的夜晚，除了哈波的猛打賞，費城人在第5局更上演煙火秀，金傑瑞（Scott Kingery）及法蘭柯（Maikel Franco）敲出「背靠背全壘打」，接著麥卡勤（Andrew McCutchen）補上一發2分炮，單局攻下5分奠定勝基，最終費城人以11比4戰勝紅雀，目前戰績33勝22敗、位居國聯東區第一。

(中時電子報)