中美貿易戰陷入僵局之際，川普政府將中國大陸電信巨擘華為列入出口管制黑名單，使其在美零組件斷供，全球多家科技大廠也紛跟進，同時呼籲其他國家聯手封殺；然而，馬來西亞總理馬哈地表示，雖然華為產品確實有安全憂慮，但馬國將持續「盡可能」使用華為產品，不會因此不用。

據《南華早報》（South China Morning Post）與法新社報導，馬哈地（Mahathir Mohamad）30日在「亞洲未來」（Future of Asia）論壇中表示，即使華為有一些間諜行為，但馬來西亞沒有什麼好刺探，「我們完全坦蕩蕩」。

馬哈地表示，華為的研究技術遠遠超過馬來西亞整體水準，「所以我們試圖竭盡所能地利用他們的技術」，而東方國家的產品已經不再是仿製品，美國和西方世界必須接受亞洲國家現在能生產具競爭性產品的事實，不應靠祭出禁令制裁或派遣艦隊去威脅領先的商業對手。

另外，馬哈地同日在日本外國特派員協會上演說時表示，相信長期以來，美國中央情報局早已在中國大陸與馬來西亞，將一切所知回報至美，但馬國與中國也沒有聯手抵制美國，暗示美國對華為設備設有「後門」並擔任中國大陸間諜的指控是虛偽的。

第二次擔任馬國首相的馬哈地與北京的關係，從選舉冷淡後轉熱。他在大選期間曾對前首相納吉（Najib Razak）親中的政策嚴厲批評，並以成本過高為由，中止了「東岸鐵路項目」和「能源管道項目」等一帶一路相關計畫；但經談判後，馬哈地重啟包括一帶一路等相關合作計畫，而在27日的中馬建交45周年之際，他重申支持北京的一帶一路計畫。

(中時電子報)