PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜接地氣作風，顛覆菁英政治生態，底層庶民也成挺韓重要力量，如杏仁哥、貼紙哥、強強滾大哥、陳清茂等人，皆為韓粉庶民代表人物。卻有人痛罵，這些人都是「政治廢人」，不過只是個賣杏仁茶的、印貼紙的跟司機，沒有專業又沒有口才，沒韓就沒人理他們。網友不僅對此歧視言論氣憤，更直言：「繼續打啊，把人民通通趕到對立面，加油！」

網友在PTT論壇發《陳清茂杏仁哥強強滾是不是政治廢人阿》一文，表示：

「『政治廢人』這個詞我發明的啦，我來定義一下何謂『政治廢人』？

嘴巴很厲害，靠一張嘴打天下的：陳水扁、韓國瑜—————→不是政治廢人；

一方之霸，地方鄉親極力支持的：顏清標、傅崐萁—————→不是政治廢人；

擁有專業能力的：林佳新（農業）、黃士修（核電）————→不是政治廢人；

有張好臉蛋，吸引一堆粉絲的：蔣萬安、黃捷、林穎孟———→不是政治廢人。」

不僅如此，該網友更指出：

「陳清茂、杏仁哥、強強滾、貼紙哥就是我定義的政治廢人。

陳清茂：只是個里長，全台里長多如吳郭魚；

杏仁哥：只是個賣杏仁茶的；

強強滾：只是個司機；

貼紙哥：只是個印貼紙的。

他們沒有專業、他們沒有口才。他們是韓粉，但是他們沒有幫韓國瑜加分；他們沒有幫韓國瑜開拓票源，一般人看到他們講話就轉台；他們沒有政治實力，他們連議員都選不上。大家都很清楚，他們只會靠貼韓上政論節目，爭取曝光只要韓國瑜媒體鎂光燈跑了（只需kmt不提名他選總統），就不會有人理他們。」

文章一出，引強烈回響。其他網友紛紛留言：「陳清茂的口才還可以啊」、「強強滾好像是電台主持人，不是只是司機而已」、「那些說是政治廢人倒也不至於，他們也是幫韓國瑜蠻多忙的，有幫忙聚眾拱韓國瑜選總統，還是要有人來團結拱韓民眾的」、「文山伯當過鄉長，不敢列上去啊」、「這些都可以算意見領袖吧」、「四個字形容他們『棄暗投明』」、「你在講自己嗎？開始攻擊人民囉！可憐」、「繼續打啊，把人民通通趕到對立面，加油！」「強強滾大哥的口才可以把你按在地上摩擦喔！」

(中時電子報)