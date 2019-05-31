高雄市長韓國瑜接地氣作風，顛覆菁英政治生態，底層庶民也成挺韓重要力量，如杏仁哥、貼紙哥、強強滾大哥、陳清茂等人，皆為韓粉庶民代表人物。卻有人痛罵，這些人都是「政治廢人」，不過只是個賣杏仁茶的、印貼紙的跟司機，沒有專業又沒有口才，沒韓就沒人理他們。網友不僅對此歧視言論氣憤，更直言：「繼續打啊，把人民通通趕到對立面，加油！」
網友在PTT論壇發《陳清茂杏仁哥強強滾是不是政治廢人阿》一文，表示：
「『政治廢人』這個詞我發明的啦，我來定義一下何謂『政治廢人』？
嘴巴很厲害，靠一張嘴打天下的：陳水扁、韓國瑜—————→不是政治廢人；
一方之霸，地方鄉親極力支持的：顏清標、傅崐萁—————→不是政治廢人；
擁有專業能力的：林佳新（農業）、黃士修（核電）————→不是政治廢人；
有張好臉蛋，吸引一堆粉絲的：蔣萬安、黃捷、林穎孟———→不是政治廢人。」
不僅如此，該網友更指出：
「陳清茂、杏仁哥、強強滾、貼紙哥就是我定義的政治廢人。
陳清茂：只是個里長，全台里長多如吳郭魚；
杏仁哥：只是個賣杏仁茶的；
強強滾：只是個司機；
貼紙哥：只是個印貼紙的。
他們沒有專業、他們沒有口才。他們是韓粉，但是他們沒有幫韓國瑜加分；他們沒有幫韓國瑜開拓票源，一般人看到他們講話就轉台；他們沒有政治實力，他們連議員都選不上。大家都很清楚，他們只會靠貼韓上政論節目，爭取曝光只要韓國瑜媒體鎂光燈跑了（只需kmt不提名他選總統），就不會有人理他們。」
文章一出，引強烈回響。其他網友紛紛留言：「陳清茂的口才還可以啊」、「強強滾好像是電台主持人，不是只是司機而已」、「那些說是政治廢人倒也不至於，他們也是幫韓國瑜蠻多忙的，有幫忙聚眾拱韓國瑜選總統，還是要有人來團結拱韓民眾的」、「文山伯當過鄉長，不敢列上去啊」、「這些都可以算意見領袖吧」、「四個字形容他們『棄暗投明』」、「你在講自己嗎？開始攻擊人民囉！可憐」、「繼續打啊，把人民通通趕到對立面，加油！」「強強滾大哥的口才可以把你按在地上摩擦喔！」
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。