生產「東亞」燈具聞名的老牌上市公司中國電器股份有限公司董事長周麗真，被起訴與前總經理張志偉，自2010年至2012年利用CLS等6家海外人頭公司虛偽交易，掏空資產逾7億元，案經台北地方法院審結，今(31)日依違反證交法侵占罪判周麗真有期徒刑12年，併科罰金3億元、張志偉判刑9年6月，併科罰金1億元。

檢方起訴周麗真、張志偉2人，利用成立CLS、GLI等6家海外公司掏空中電資產，2人找陳逢璿擔任CLS人頭負責人，但2人實際掌控公司，2011年11月，周、張指示中電以預付款、投資款等多種名目，以445萬美金匯給CLS，中電公司卻未製作交易傳票，也未在中電年度財報上揭露，涉嫌假交易掏空。

另周、張明知中電百分百投資的海外子公司GLI，在2011年11月間，以現金增資，發行新股名義，籌資750萬美金，但實際上GLI增資款並非由中電公司認購，而是由周、張掌握的CLS公司斥資750萬美金認購。造成原本由中電百分百投資的海外子公司GLI，中電掌握的GLI股權被稀釋至40％，GLI也因中電持股未超過50％，不必與中電合併財報，甚至張志偉還指示GLI以每股18.8元美金高價收購自己的SAWTRY公司41萬餘股股票，掏空2 .3億元。

(中時 )