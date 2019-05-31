韓粉列舉過往吳子嘉不實抹黑紀錄，發現8戰8敗，但敗訴判賠金額對他來說不痛不癢，難怪吳子嘉敢大聲嗆韓國瑜去告。(韓國瑜後援會)

美麗島電子報董事長吳子嘉30日瞎爆高雄市長韓國瑜與新莊王小姐婚外情長達10多年，且育有1女，激怒廣大韓粉，韓國瑜也表明將提告，連同引用不實指控的電視媒體和名嘴，也考慮一併提告。韓粉列舉過往吳子嘉不實抹黑紀錄，發現8戰8敗，但敗訴判賠金額對他來說不痛不癢，難怪吳子嘉敢大聲嗆韓國瑜去告。

有網友在「韓國瑜後援會」轉發列舉美麗島電子報董事長吳子嘉抹黑敗績，發現共8戰8敗了。

1.抹黑張景森案判賠20萬:2014年11月8日，吳子嘉在「美麗島電子報」撰寫題為「蔡正元與張景森」的報導，內容提及張景森「正因為官之路，始終不避嫌的與建商等財團交好，所以即便出身台大城鄉所，但該所卻始終與他保持距離」。民事部分，北院認定吳男侵害張的名譽，判他須賠償80萬元、刪除文章及在電子報刊登道歉啟事，高院維持北院認定，但認為賠償金額過高，改判賠20萬元。

2.抹黑馬英九案，判賠180萬:吳子嘉5年前撰文指稱，前總統馬英九團隊在總統競選期間，收頂新魏家10億元政治獻金，馬憤而提告求償。北院認為，吳子嘉未經查證也缺乏合理確信，就發表10億元政治獻金等言論，使馬英九名譽嚴重受損，判決吳須賠馬180萬元並在中國時報等四大報登報道歉；高院審結後仍判決吳子嘉須賠償180萬元，但改判只須在電子報刊登道歉啟事。

3.抹黑許立明案判賠35萬:吳子嘉2017年11月8日在政論節目上指前高雄市副市長許立明兼任高雄銀行董事時主導放貸，包庇慶富案、讓高銀不收回債權。事後許立明認為名譽受損，提告求償300萬元，高雄地院一審判吳子嘉妨害名譽並應賠償許立明35萬元。

4.抹黑吳秉叡案判賠30萬:立委吳秉叡不滿民進黨不分區立委提名名單公布後，前國策顧問蔡有全爆料，影射他「睡人妻女」；又有名嘴吳子嘉訪問蔡，然後在電子報上轉述他有睡人妻女行為，最高法院判決蔡有全、吳子嘉各須賠償80萬元、30萬元，合計11萬元，外加登報道歉。全案定讞。

5.抹黑金溥聰案判賠15萬:吳子嘉在「新台灣加油」政論節目上說，國安會前秘書長金溥聰被幸福人壽前董事長鄧文聰以馬英九的私帳存摺恐嚇，而包庇鄧文聰掏空幸壽；金溥聰認為吳所言不實，控告吳子嘉民事求償100萬元，台北地院判吳敗訴，應賠償15萬元。

6.抹黑李應元案判賠80萬元:環保署長李應元不滿美麗島電子報董事長吳子嘉上節目，指李與台化高層密會等語，提告求償新台幣200萬元及登報道歉；台北地院判吳子嘉得賠80萬元，不用登報道歉，可上訴。

7.抹黑陳菊案和解:總統府秘書長陳菊認為自去年底「九合一」選舉後，電視名嘴不斷對她造謠抹黑，今年3月連發三箭，委請律師自訴吳子嘉、謝寒冰、張友驊涉嫌妨害名譽，台北地方法院後案審理後，其中吳子嘉被控涉嫌加重誹謗部分，法官安排調解，吳同意就和解條件讓步。依陳菊主張的和解條件，吳子嘉必須在《中國時報》等4報頭版刊登道歉聲明，另還須簽署以後若有相同情形，要給付懲罰性賠償金等和解內容等。

8.惹怒郭台銘，5分鐘內道歉。吳子嘉之前在政論節目上分析，鴻海集團董事長郭台銘日前與高雄市長韓國瑜會面簽署合作備忘錄，郭是「受到指派」，引發郭台銘怒火，要求吳子嘉公開道歉，他也火速透過《美麗島電子報》官網發出道歉聲明，稱一切都是誤會。吳子嘉事後也公開表示，這是他第一次跟別人道歉。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（本報系記者鄧博仁攝）

(中時電子報)