高雄市長韓國瑜自爆有人擅闖市長辦公室，還懷疑有監聽意圖，對此國會觀察基金會董事長姚立明，嘲諷韓國瑜喜歡把自己塑造成「被害者」角色，引發廣大韓粉不滿，對此名嘴羅友志則怒斥：「政治語言真的可以顛倒是非耶」。

名嘴羅友志臉書PO出新聞標題，寫道：「韓稱市長室遭竊聽 姚立明轟：愛塑造自己是被害者」，讓他坦言跑社會新聞十數載，才意會到以前都會錯意，接著舉例：「王昊姑姑到處宣揚兒少法，是愛塑造自己是被害者的角色？小燈泡媽媽參加司法改革，是愛塑造自己是被害人的角色？江國慶爸爸到處遞狀陳情，是愛塑造自己是被害人的角色」？所以上述者及韓國瑜都是所謂的「加害人」?也讓他怒斥：「政治語言真的可以顛倒是非耶」。

羅友志臉書全文。(圖/羅友志臉書)

對於羅友志一番見解，許多網友也大表贊同，紛紛留言：「講這種話真是沒有同理心的惡魔」、「只要是為了黑一個人，連是與非都可以枉顧顛倒了」、「有人以為自己說的是人話，其實是鬼話連篇」。

(中時電子報)