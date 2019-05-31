台中市長盧秀燕31日表示，市府舉辦競賽活動，增加產官學研界對於遊戲產業重視並提高相關人才挹注機會，培育新一代數位人才。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕（右）31日頒發獎項及獎金予獲獎參賽隊伍，也見證市府媒合業者與競賽團隊簽約合作。（盧金足攝）

自己的遊戲自己做！台中市府鼓勵有意願投入遊戲產業的大專院校在校學生或民眾提出遊戲創意構想，舉辦「台中市樂遊盃3分鐘遊戲企畫競賽」，共吸引55組團隊報名參賽，23組年輕團隊脫穎而出，角逐總獎金40萬獎勵，市長盧秀燕31日頒發獎項及獎金予獲獎參賽隊伍，也見證市府媒合業者與競賽團隊簽約合作。

盧秀燕表示，「玩遊戲」是一項不分國界，大人跟孩子都喜歡的活動，濟發展的成熟與科技網路的進步，遊戲產業日趨發達，甚至成為一項運動。

她以電競遊戲市調公司Newzoo報告，2018年全球電競遊戲市場收入達8.65億美元，預估2019年全球電競產值將達11億美元，增加27％；依Twitch(全球最大的遊戲影音串流平台)統計，台灣電競遊戲人口約750萬人，台灣在全球觀賞流量排名第5，其中上榜城市有台北、桃園、台中及高雄。

此外，電競遊戲產業已於2017年11月7日在《運動產業發展條例》納入運動產業並納入2018雅加達亞運示範項目，可見電競遊戲產業全球商機大且台灣發展潛力大。

盧秀燕說，台灣社會以往對電競遊戲產業的態度一直保持保守態度，近年來才轉向開放鼓勵的態度，而電競遊戲產業不只是電玩，是一整個生態系，有賽事、直播服務、遊戲主體及硬體周邊設備四大領域。

市府舉辦競賽活動，增加產官學研界對於遊戲產業重視並提高相關人才挹注機會，達到培育新一代數位人才目的，協助遊戲產業相關商業機構或公司於競賽中招募優秀人才、挖掘可能的遊戲商機，盧秀燕期盼所有選手成為台灣本土遊戲產業的優秀人才。

(中時 )