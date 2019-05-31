為確保國土計畫穩定性，國土計畫法規定每10年、5年通盤檢討1次，但有政府興辦國防、重大之公共設施或公用事業計畫等情事者，得適時檢討變更。其中的重大公設，內政部部務會報通，將包括運輸、水利及能源3大類，且須具有一定之規模，才符合標準，可適時檢討變更。

內政部表示，依據「國土計畫法」規定，全國國土計畫及直轄市、縣市國土計畫，須分別於每10年、5年通盤檢討1次，但有政府興辦國防、重大之公共設施或公用事業計畫等情事者，得適時檢討變更。為維持國土計畫穩定性，故昨日部務會報通過訂定「重大之公共設施或公用事業計畫認定標準」，做為相關項目審查的依循。

內政部指出，這次通過的認定標準，基於維持國土計畫的穩定性，且重大公共設施或公用事業計畫應具備公益性、必要性及服務範圍跨區域的特性，故採正面列舉方式，明定重大公共設施或公用事業包括運輸、水利及能源等3類別，並分別定有不同的規模限制。例如：能源類別的能源設施，發電設備的規模必須是新設、擴大或變更計畫土地面積達30公頃以上，才符合標準，可不受通盤檢討時間限制，辦理檢討變更國土計畫。

內政部說，「國土計畫法」規定應研訂21項配套子法規，目前已完成「國土計畫法施行細則」、「國土永續發展基金收支保管及運用辦法」、「內政部國土計畫審議會設置要點」、「國土計畫適時檢討變更簡化辦法」、「性質重要且在一定規模以上部門計畫認定標準」、「國土利用現況調查辦法」及「土地利用監測辦法」等7項子法，其中部分子法及這次通過的認定標準，將配合國土計畫執行需要，適時訂定施行日期。

(中時 )