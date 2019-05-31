民眾日常生活最常遇到民事糾紛爭訟案件，關於強制執行如何聲請，司法院推出便民措施，即日起正式啟用「民事強制執行事件線上聲請系統」，同時試辦金融機構將以電子書狀向試辦法院聲請強制執行。只要在司法院電子訴訟文書（含線上起訴）服務平台（網址：https：／／efiling.judicial.gov.tw）就可一指搞定聲請案。

依統計強制執行事件的案件量，佔司法院每年新收案件總數的第一位、去年佔比為42％，近年來更超過130萬件，而其中約有100萬件來自金融機構，但聲請人與地方法院之間仍採人工作業及郵遞寄送，從而耗費龐大的社會資源。

因此，司法院開發設計符合使用者所需要的系統功能，以加速民執事件之數位化處理效能；司法院表示5月31日上午10時起試營運，將先提供試辦金融機構以債權人身分經由本系統向試辦法院傳送電子書狀，以聲請強制執行，預計試營運2個月之後，擇期正式啟用本系統，開放所有聲請人及地方法院全面使用。

(中時 )