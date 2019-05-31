千盼萬盼終於迎來2018-19球季NBA總冠軍戰，台北時間今（31）晨9點，衛冕軍、西區冠軍金州勇士北征楓葉國，將與握有主場優勢的多倫多暴龍隊遭遇，點燃決戰戰火。台灣運彩不但有全面單場及場中投注，另外還加開7個特別項目玩法增添觀戰趣味性，玩家們可至運彩網站查詢下注詳情，把握住NBA這一季最後贏取彩金的機會。

今年是勇士隊連續第五個球季挺進總冠軍戰，過去四次與克里夫蘭騎士隊爭霸，勇士奪得三冠，這一回，他們將挑戰隊史上第一次的三連霸，並從而樹立起「勇士王朝」金字招牌；雖然爭鋒對手與昔日不同、且陣中還有傷兵困擾，但勇士仍是專家和拉斯維加斯各家賭盤看好的一方。

暴龍隊在東區冠軍戰一度處於0比2落後劣勢，仍能在Kawhi Leonard領銜下連下四城，並以後來居上之姿淘汰賽前較為看好的公鹿隊，充分展現團隊的韌性和爭勝企圖，打出令人刮目相看的成績，寫下隊史首次闖進總冠軍戰的新猷。

對暴龍而言，雖然是首次參與總冠軍戰，但陣中成員本季由馬刺隊交易來的Kawhi Leonard和Danny Green都有參與總冠軍戰的經驗，且過去和勇士隊交手頻繁，對勇士的隊型、球員特色和慣用戰術都不陌生，這或許正是暴龍教頭Nick Nurse賴以求勝的籌碼；更何況，本季例行賽兩次交手，暴龍都打敗了勇士，讓球隊上下對這一系列的爭霸充滿信心。

勇士教頭Steve Kerr先前已公開表示，主力戰將Kevin Durant確定在今天的首戰缺席，而另一傷兵DeMarcus Cousins是否出賽，則視其賽前的狀況而定。事實上，勇士過去在KD缺席、只由Stephen Curry領銜的32場比賽中贏了31場，隊友們並沒有因傷兵的問題而影響團隊表現，這已在西區冠軍戰直落四橫掃拓荒者時得到驗證，故而，各方普遍看好勇士仍可在這次系列戰勝出。

(中時電子報)