蔡瑞雪是youtuber，網路世界裡有不少男女粉絲。盧禕祺攝

蔡瑞雪第一次演出電視劇，自己十分期待。盧禕祺攝

蔡瑞雪暫時不升學，全心在演藝圈發展。盧禕祺攝

劇中暗戀、倒追莊凱勛。公視提供

22歲的新演員蔡瑞雪頂著「北一女神」稱號受矚目，2年前赴韓參加選秀節目《偶像學校》，中途雖被淘汰，憑著努力及甜美可愛外型，在個人YouTube頻道擁有超高人氣。她去年出道後與李淳、邵雨薇拍了電影，也演出公視《噬罪者》，電視劇中暗戀莊凱勛，常假借問功課名義接近他、製造相處機會，一度讓他女友吃醋，角色充滿心機，但蔡瑞雪不這麼認為：「她只是想找機會告白，沒要刻意拆散，不算婊」。

她在《噬罪者》的戲份雖不多卻是關鍵性角色，開拍前她替角色做了人物自傳，認為這個高中女生「李曉君」有個嚴格的父親，在求學過程不懂表達情感之外，同時也渴望愛情，「角色的少女情懷只是想把愛說出來，讓青春不留遺憾；對我而言，通常會告白都是沒有結果的愛情，李曉君只是想把些話說出去而已」。她認為這角色感情豐富、勇敢追愛，反觀現實生活中的自己，個性較害羞，即使暗戀很久也不敢輕易告白，「我很容易沒安全感，比較害怕受傷」。

蔡瑞雪的爸媽都是退休老師，從小對她管教嚴格，至今零戀愛經驗，僅在國中時期暗戀過同校學長，她形容對方外型帥氣、功課好又是籃球隊隊長，在校是風雲人物，她下課後常偷偷看學長，也會故意製造巧遇或在合作社等他，爸爸當時是學校體育老師，乖巧的她不敢造次，直到畢業仍沒告白，回想這段少女時代的記憶，羞說：「我一個人開始，一個人結束。」

(中時 )