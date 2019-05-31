王嫌住在海邊涵洞躲避追緝。（巫靜婷翻攝）

警方在草叢查獲王嫌犯案的工具。（巫靜婷翻攝）

警方將王嫌依竊盜罪嫌依送法辦。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣頭份、竹南地區近期頻頻出現娃娃機大盜，被害人多達數十人，機內財物與機具遭到破壞讓業者喊苦，竹南警方局成立專案小組清查偵辦，29日循線逮捕王姓竊盜通緝犯，王男為躲避追緝不斷更換交通工具，躲在海邊的涵洞內克難過日子，全案依竊盜罪嫌將王男移送偵辦。

竹南警分局指出，轄內娃娃機大盜大多為外地人，聯合竹苗警方共同查緝，多數案件已查知嫌犯並移送辦，經分析案件特性，發覺仍有1名犯嫌持續犯案，觀察其活動區域較集中，且居無定所，專案小組持續調閱監視影像，以車追人鎖定查緝範圍。

警方研判犯嫌可能居住於附近，展開長達一周的深夜埋伏勤務，29日晚間7時順利將通緝在案的王嫌逮捕歸案，並起出犯案工具一批。

警方調查，王嫌為頭份人，因缺錢花用至少偷過8處娃娃機店家，共18名檯主受害，損失金額約5萬9000多元。王嫌自知因遭通緝不敢返家，騎車四處遊蕩、居無定所，夜間窩藏在龍鳳漁港觀景橋下附近涵洞內，過著沒水沒電的生活。

王嫌遭逮捕後，身上還帶有竊取娃娃機所得的零錢，隨後在竹南鎮龍昇街路旁草叢內起出犯罪工具鐵撬、螺絲起子、鴨舌帽及手套等犯案工具。全案依竊盜罪嫌將王男移送偵辦，法官隨後裁定收押。

警方統計，竹南地區的娃娃機多達53處，多為無人看管之開放型店面，尤其夜間出入人員較少，竊嫌可能觀察防竊（盜）設備薄弱不足時段及處所下手。竹南分局呼籲業者，應檢視加強店面處所監視設備、娃娃機臺保全防盜裝置，更換不易破壞的鎖頭及零錢箱等設備，以降低遭竊風險。

(中時 )