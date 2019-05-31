雲林政壇人士預估，前立委張嘉郡若爭取入列不分區立委安全名單，便不會和雲林水利會長林文瑞爭選雲林第一選區立委。（許素惠攝）

雲林水利會長林文瑞率國民黨內之先，宣布參選雲林海線立委，前立委張嘉郡雖然迄今尚未鬆口要投入，不過，地方人士評估，兩人有可能同時角逐，只是一位選區域，另一位入列不分區，至於如何安排，也成為國民黨中央可以彈性進退的有利活局。

林文瑞「水仔來了！」的競選看板已林立第一選區，加上他多次強調無論有無獲國民黨提名，一定參選到底，看似箭在弦上，但地方人士預料變數還很多，只不過，不論怎麼變，林都立於不敗的有利位置。

政壇人士估測，以林和國民黨主席吳敦義的好交情，吳這次一定會為林做最好的安排，如果區域選戰最後由張嘉郡披掛上陣，林應該會被列入不分區立委名單。相對的，倘若張爭取入列進不分區安全名單，就不會和林爭選區域。

地方認為，不論是將誰放在區域或不分區，以目前國民黨整體氣勢，都是可以協調自如的活局，而對張、林兩人而言，也都是不敗棋局。

(中時 )