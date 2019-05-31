國家政策研究基金會今（31）日針對蔡政府執政三年，檢討「低薪、物價、財稅、金融」問題。中國科大財政稅務系講座教授曾巨威分析，馬政府時代的財稅政策特色是，減少特殊租稅優惠，並透過財政健全方案等方式，增加國庫稅收；反觀蔡政府上台三年，除了因為發展長照，增加遺贈稅、菸稅之外，就只剩一系列的減稅措施，包含產創條例、資金回台專法等，這樣的財政紀律「令人憂心」。

國政基金會資深顧問韋伯韜表示，根據基金會委外民調顯示，對於蔡政府上台三年，過半民眾認為台灣經濟向下沈淪，僅有26％認為向上提升，逾七成民眾認為薪資與生活沒有明顯改善，同時也有41％民眾認為，蔡政府並未遵守財政紀律。

韋伯韜進一步說明，這些感受其來有自，在薪資方面，今年第一季工業及服務業經常性薪資40,786元，低於15年前同期水準，薪資「倒退嚕」。在失業率方面，三年來普遍比鄰近的香港、日本、新加坡高，均介於在3.7％至4％間，而今年第一季青年失業率（20～24歲）11.8％，高於11年前。

國家政策基金會委託「台灣優勢客服」於5/7至5/14隨機電訪，抽樣母體為台灣22縣市，有效樣本1,069人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3％。

(工商 )