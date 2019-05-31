30歲的美珍（化名）四年前因子宮內膜異位症造成巧克力囊腫而接受手術治療，術後僅使用半年的停經針劑藥物，沒有定期回診追蹤，一年前開始出現下腹部疼痛、解便不順，甚至持續反覆發燒，就醫檢查確認是子宮內膜異位症復發，醫師表示，面對子宮內膜異位症，應維持長期抗戰的治療心態，由於不少患者誤以為只要切除病灶，就能永絕後患，輕忽其五年內高達五成以上的復發率，結果使得疾病復發，面臨再次手術的可能。

中山醫學大學附設醫院婦產部吳珮如醫師表示，子宮內膜異位症是一種慢性疾病，最常見的發生部位以卵巢、子宮、骨盆腔及腹腔居多，也可能侵犯至大腸、膀胱或肺部，引起經痛、骨盆腔疼痛、異常出血及不孕等相關症狀。

針對較重度的子宮內膜異位症，吳珮如指出，除了採用手術治療減緩疼痛與惡化外，亦建議術後搭配長期的藥物控制，不僅能加乘手術治療效果，還能防止復發及二度手術傷害卵巢。目前通過健保給付的新型口服黃體素，患者術後可以長期使用不需停藥，且使五年復發率降低至4％，大大改善生活品質。

吳珮如提醒，受現代社會環境變遷、飲食西化及晚婚影響，子宮內膜異位症有年輕化的趨勢，如果經痛時間變長或頻率變高、性交疼痛或排便不正常等症狀，就應提高警覺，並主動尋求婦產科醫師診斷；由於子宮內膜異位症難以根除，曾經接受過手術者，也應選擇適合長期控制的藥物接續治療，保持每三個月一次定期追蹤。

(中時 )