吳子嘉爆韓婚外情生女！ 韓國瑜「不忍了」準備提告

《美麗島電子報》董事長吳子嘉，爆料高雄市長韓國瑜與新北市新莊某女子外遇生有私生子，還給女方上千萬元「生活照顧費」，韓國瑜昨(30)日發聲明不滿被潑髒水強調要提告，吳子嘉今(31)日上午就另件爆料挨告誹謗案，到台北地方法院調解時，庭前受訪再度驚爆，「韓國瑜非告我不可的原因在於，韓國瑜昨晚面臨李佳芬拷打」、「家庭已經失和」。

吳子嘉質疑，新莊該名女子房子是誰買的或租的，怎麼會讓記者知道，韓國瑜心裡有數，背後傳遞的訊息，他應該知道是從哪方面把這個消息洩漏出來。

吳子嘉接著話鋒一轉，煞有其事再爆韓國瑜現在非告他不可的原因在於，韓昨晚面臨妻子李佳芬的拷打，家庭已經失和。他說自己不是政治或社會記者，因此，不願意提供當事人母女的姓名或畫面，「否則會傷害到無辜的小孩」。所以他呼籲媒體要保護該女子和其小孩，不要報導其畫面或姓名，免得小孩在成長過程中，受到無法挽救的傷害，吳子嘉最後說，有關韓給女子鉅額款項的來源與傳遞，已明顯違反相關法條，呼籲有關單位應出面調查。

(中時 )