嘉義市政府修訂《嘉義市興辦公共工程建築改良物拆遷補償救濟自治條例》草案，提送市議會定期大會審議，31日三讀通過，鐵路高架化工程沿線徵收土地的民眾將是首波適用，市府已研議調漲公共工程建築物拆遷補償費單價15％。

嘉義市政府工務處表示，《嘉義市興辦公共工程建築改良物拆遷補償救濟自治條例》是2003年公布實施，2007年曾修正補償標準，適用至今，12年來因物價波動、規範不敷使用，湖子內區段徵收等大規模開發案的補償或救濟

屢有民怨，遂委託台灣省土木技師公會協助，修正自治條例草案。

修正重點包括提高建築改良物補償單價及增加補償項目、增訂合法建築物外的建築物救濟金比例、放寬違建物存在時間點與救濟金發放

、提高搬遷獎勵金。

修正草案有違建物救濟金的落日條款，即放寬1982年7月1日至2009年12月31日期間的違建物，發放部分救濟金，但2010年1月1日以後的違建物不發放救濟金，另外，補償單價標準調漲約15％。

議員蔡文旭關心此草案修正後，鐵路高架化沿途受徵收戶是否適用？工務處長郭拱原說，修正草案獲市議會審議通過，一經實施，鐵路高架化工程的沿線拆遷戶將是首波適用對象。

(中時 )