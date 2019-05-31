3年前被控在W飯店辦毒趴害死郭姓女模的「土豪哥」朱家龍，歷審依轉讓禁藥致死罪重判，但上個月高院更一審認定他與郭女死亡無因果關係，將他改依轉讓禁藥罪輕判2年10月，並准以100萬元交保、限制出境，檢不服提抗告，遭最高法院駁回確定。

檢方起訴指稱，朱在2016年12月2日入住W飯店後，隨即前往酒店與友人 洪聖晏、蔡逸學聚會飲酒，隔天凌晨3人回到W飯店續攤開毒趴，朱提 供毒軟糖、毒梅片等各式毒品，郭女4日進入飯店房間，眾人連開3天毒趴，期間郭女持續混用至少9種毒品致死。

台北地院及高院都認定，朱男辦毒趴導致郭女吸毒死亡，但高院更一審依法醫所鑑定結果認為，郭女發前4個月內不斷施用PMA，體內PMA濃度超標18倍，極有可能是造成郭女發生中毒性休克的主因，因無法認定朱等人與她的死亡有關，改較輕刑度的轉讓禁藥罪判刑。

更一審認為因變更起訴法條判決，但考量朱家龍、洪聖晏羈押原因仍存在但無必要，改裁定讓他們各依100萬、15萬元交保，限制出境出海，檢方不服提抗告，最高法院駁回確定。

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(中時 )