台北地方法院民事執行處前書記官駱俊勳，怕積案多欲趕年底結案，去年未依法定程序公告位於北市大安區一戶6500萬元法拍屋，擅自獨自主持開標，還偽造標單，被李姓男子抓包後，竟同意李以3169萬元低價得標，北院得知緊急廢標，主動將駱函送北檢偵查起訴。台北地方法院今(31)日審結，依偽造文書罪判駱俊勳有期徒刑1年8月，緩刑4年，緩刑期間交付保護管束得付公庫10萬元，還有義務勞務50小時。

據了解，該法拍屋位於大安區，鄰近捷運站，屬熱門地段，占地21坪、權狀坪數88坪，債權人為第一銀行，去年6月首拍，因底價低於第一順位抵押權金額6500萬元所以流標，駱因一銀頻頻追問進度，就未公告標的和招標，自行製造二拍、三拍流標假象。

去年11月28日第四度法拍，開標當天司法事務官未到場，駱未依規定擅自主持開標，為避免被人拍定，以便報結案，竟偽造張姓男子名義的3760萬標單得標，投標的李姓男子當場質疑拍賣流程有弊，駱佯稱請示後表明可讓李男以3169萬元得標，並製作530萬元拍賣保證金臨時收據。

次日，駱再開出2639萬元尾款繳款通知給李，李向銀行融資2535萬元繳清尾款，去年12月10日取得北院開立民事案款收據。事後北院發現駱大量積案，還查出他去年12月在電腦辦案進行簿上以假併案方式規避研考，就全面清查駱手上案件，要求駱不得續行執行工作，並在去年12月17日通知資訊室暫停駱的電腦登錄權限。

但駱因李男母親多次催促儘速核發法拍屋的權利移轉證書，竟在去年12月20日擅自盜用電腦列印權利移轉證書，佯稱該證書為補發，欺騙北院大印室蓋用北院大印及院長簽名章後，再交付偽造權利移轉證書給李母，北院查覺立即追回，並將駱俊勳函送法辦。

(中時 )