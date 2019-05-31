「決戰2020贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢明天登場，擔任主持人的台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽和新北市議員唐慧琳31日公布dress code，提醒到場的支持民眾穿著紅色上衣，為近來被不實抹黑的韓國瑜送暖，也代表對民進黨火大，重現當年紅衫軍在凱達格蘭大道的氣勢，用紅色照亮台灣。

4位共同主持人今早公布造勢小物，包括國旗、輕便雨衣、國旗紋身貼紙和礦泉水，王鴻薇表示，去年韓國瑜競選高雄市長只有一碗魯肉飯、一瓶礦泉水，所以在現場也會發送礦泉水給支持者，延續去年「礦泉水精神」，打一場乾乾淨淨的選戰，力挺庶民總統。

王欣儀說，主辦單位將準備輕便雨衣，盼大家風雨無阻到場為韓國瑜加油，另外有國旗紋身貼紙，大家在手上或臉上都可以秀出紋身貼紙，讓國旗上身。

她提醒大家，當天的dress code就是紅色衣服、上衣，代表紅衫軍再現營造氣勢找回感動，紅色也是溫暖，盼大家給韓國瑜送暖，更象徵對民進黨政府火大，此外，中華民國國旗底色是紅色，也是為中華民國加油，歡迎大家一起穿紅色衣服到場。

戴錫欽指出，據他了解，有民眾準備從大陸搭飛機回來參加，台東韓粉也已發車準備到台北，很多朋友可能已經在路途中，若沒有準備紅色上衣，大家可在路途中採購，藉由今年選舉讓台灣發大財，

他說，2006年8月百萬倒扁活動，反貪腐是當時共同信念，反民進黨已經是去年最大公約數，如今韓流是一顆熱情、溫暖的心，明天要讓大家重拾熱情赤誠，喚起大家的溫暖，韓國瑜遭不實抹黑愈來愈離譜，盼民眾挺身而出挺韓，用紅色上衣溫暖台灣、照亮台灣。

唐慧琳表示，明天不光是為了支持某個人，除了給韓國瑜溫暖，也站出來一起向暗黑勢力說不，這個時候不能再看韓國瑜孤伶伶被圍勦，明天會場可能擁擠，但切記不要被有心人士破壞這場愛與希望的活動，我們是挺我們自己、未來的希望。

(中時 )