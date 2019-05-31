被譽為中職「最強洋投」的索沙是富邦悍將陣中王牌投手，前陣子傳言日職、韓職都有意挖角，韓國媒體爆料目前有2個韓職球團接觸中，最快本週末會確定索沙的最終決定。

索沙在中職投出鬼神成績，7勝2敗、防禦率1.72、飆出80次三振，是目前投手勝投、自責分率、三振的三冠王，先前索沙在韓職效力7年，因稅務問題才被富邦悍將網羅。索沙要離開中職的傳言不斷，月初也曾傳出韓國經紀公司有來台與索沙簽約，不過索沙及悍將球團當時皆否認會離開中職。

韓媒《OSEN》報導，由於韓職樂天巨人洋投湯普森手肘扭傷，陣中急缺王牌投手，以擺脫目前戰績最後一名的窘境，先前效力韓職多年、成績有目共睹的索沙成了最佳人選。

根據媒體報導，索沙經紀人透露其實原先有3支球團向他接觸，但其中一隊因戰力充足不需要洋投而改變心意，還有2隊正積極接觸中，其中一隊被猜測就是樂天巨人。而最快本週末、最慢下周，就能知曉最終索沙的去向。

除此之外，索沙個人IG貼出過去在韓職登板投球的影片，引起許多球迷討論，至於是否呼應將回韓職發展也引人深思。

在 Instagram 查看這則貼文 Really 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Henry_sosa28（@henry_sosa2828）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 30 日 上午 5:47 張貼

(中時電子報)