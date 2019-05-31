賴清德行動辦公室上午發聲明否認網路媒體報導；發言人李退之表示，前行政院長賴清德從未有有意參選黨主席，何來不被蔡英文接受之說？更無賴清德對蔡總統不滿之事。任何人有心的放話，都無助於團結和諧，現階段最重要的任務就是在台灣人民面前完成一場民主的初選。

李退之指出，網路媒體內幕報導，「不讓卓榮泰為難，賴清德勉強同意民調那入柯文哲」一文，諸多內容與事實不符，賴清德行動辦公室表示，盼媒體勿捕風捉影，應善盡求證及平衡報導之義務，任何人有心的放話，都無助於團結和諧，現階段最重要的任務就是在台灣人民面前完成一場民主的初選。

李退之表示，賴清德自去年1124敗選之後，負起政治責任，立即請辭行政院長，從未有意參選黨主席，何來不被蔡英文接受之說？更無賴清德對蔡總統不滿之事。當時雖曾有數位先進徵詢勸進，但賴清德亦多次表示不分藍綠政黨，閣揆為敗選下台負責已多有前例，焉可當下另外謀職？此間報導完全是子虛烏有的說法！

賴清德行動辦公室呼籲，現階段民進黨最重要的任務，就是要在台灣人民面前，完成這場初選。也懇請媒體先進，在這台灣民主重要的關鍵時刻，遵行媒體應有的規範，尊重新聞倫理，善盡求證及平衡報導義務，本辦公室之聯絡方式一向暢通，歡迎來電！

(中時 )