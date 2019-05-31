花蓮市中琉公園近日爆發「蟲蟲危機」，大量紅色小蟲聚集樹幹，經農政單位確認無害，民眾不用過度驚恐。（張祈攝）

縣議員魏嘉彥（左）接獲民眾陳情，偕同國裕里長杜曉炬（右）前往會勘。（張祈攝）

花蓮市中琉公園近日爆發「蟲蟲危機」，大量紅色小蟲聚集樹幹，密集程度令人頭皮發麻，外形神似具毒性的「荔枝椿象」，導致民眾不敢光顧公園，經農政單位會勘後，確認為無害的「紅星樁象」，繁殖期爬上樹吸食樹液，民眾無須過度驚慌。

不僅是公園內，鄰近社區皆淪陷，數千隻小蟲自樹幹向上蔓延，民眾反應晾在外的衣物，常發現蟲卵附著，憂心是會噴出腐蝕性毒液的「荔枝椿象」，也嚴禁孩童到公園玩，就擔心受到毒液傷害。

議員魏嘉彥接獲民眾反應，偕同國裕里長杜曉炬、農政單位現勘了解，確定是無害的「紅星椿象」，民眾無須過度驚恐。

縣府農業處指出，紅星椿象、紅姬緣椿象及荔枝椿象，因外型雷同，常讓民眾分不清楚，但可依吸食樹種辨認，無害的紅星樁象、紅姬緣椿象常見在常見木棉、野棉及台灣欒樹上；具毒性的荔枝樁象主要棲息在荔枝、龍眼樹的果穗上。

其中紅星椿象、紅姬緣椿象在天氣轉熱或樹種結果後，會大量出沒吸食樹液，繁殖期結束後就會離去，因對人體無害，也沒有攻擊性，無須噴藥撲殺，民眾也不用太驚慌。

花蓮農改場副場長楊大吉說，具毒性的荔枝椿象受精會分泌毒液，引發皮膚灼傷潰瘍，除了棲息在荔枝、龍眼樹上，也曾在台灣欒樹、無患子發現牠們的蹤跡，目前主要出現在西部，去年5月下旬曾在吉安、新城鄉出沒，數量不多並啟動生態防治，有效遏止蟲害。

(中時 )