網友在PTT上詢問哪條捷運正妹多。(翻攝PTT)

國外研究指出每日看正妹、帥哥，可讓心情愉悅、情緒穩定，有助延長壽命。有網友在PTT上發文詢問，「早上捷運哪條線多正妹」引網熱議，一名暱稱純愛下港人的網友更對此做出精闢分析，並表示台北捷運共5條線，「如果要看正妹，必定要選文湖線和淡水信義線」。

下港人在《ck101論壇》分享了老司機Pro級分析，經他個人觀察「文湖線通勤時間會有大量OL出沒，尤其是黑絲窄裙系列」，因為會經過大安、忠孝復興到南京復興這3站組成的辦公大樓聚集地，沿途會像磁鐵一樣聚集OL，接下來還有劍南路百貨商圈與內湖科學園區2站組成的「Love love小鹿亂撞彎」，這2站將會是文湖線的精華，有櫃姐、又有電子廠業務小姐們。

捷運正妹胸前一行字引網暴動，本尊也在臉書社團上大方回應。(翻攝爆廢公社)

再來，下港人推薦淡水信義線，他指出，這條線有大量的學生妹出沒，從淡水站開始匯集了來自聖約翰大學、淡江大學、真理大學的學生，再到文化大學與銘傳大學的士林、劍潭站，而且這2站也有很大機率看到「青春滿點」的日韓遊客，隨後還有東門到象山的逛街時尚妹；他結論，「基本上這2條線都可以完美Cover想看的各種正妹了」。

網友在捷運上想用寶貝球捕獲正妹。(翻攝楊雅妤 Yu Mi臉書)

另外，他也加碼表示，中山站因轉車到南京復興比較近，也能吸收松山新店線與北車的人潮，等於是「正妹保證區」，而大安站則是匯集了逛街人潮，以及轉車的 OL，他說到，這2站從早上通勤到深夜商圈打烊，都會充斥正妹乘客，「等於是精華中的精華」。

網友看完後紛紛表示，「我跪了，請受我一拜」、「謝謝介紹好路線」、「這樣以後搭捷運可以吸收美好能量了」、「果然是老江湖，分析的超精闢」、「這實在太強了」，也有網友透露，「台北101站，才是最多辣妹上下車的地方」。

(中時電子報)