警方火速引導受傷工人抵達醫院後，楊男看到受傷的同事順利就醫，心中的大石頭就放下了，頻頻向員警道謝。（盧金足翻攝）

從外地到台中工業區工作的2名工人，其中許男工作時，不慎誤觸工業用電風扇而遭截斷手指，楊姓同事駕駛貨車欲載他前往醫院就醫，但因這2名工人非本地人，不熟悉路況，也不知道最近醫院，當時下著大雨，在徬徨無助的時候，看見警察巡邏車，緊急招手攔停警車，告知許男不慎截斷右手中指與無名指，員警聽聞後立即鳴笛，在前方警示急速的開道

，迅速的在4分鐘內就引導他們抵達中港澄清醫院就醫。

台中市府警察局第六分局工業區派出所警員陳正益在工業區一路巡邏時，遭1名楊姓民眾攔車請求協助引導就醫，楊男表示急著要載他同事52歲許姓男子去醫院接回斷掉的手指，員警驚覺事態嚴重立即鳴笛，在楊男所駕駛的貨車前方警示

，並緊急的為他們開道，讓這名工人能在最快時間抵達醫院醫治。

在警方火速引導他們抵達醫院後，楊男看到受傷的同事順利就醫，心中的大石頭就放下了，頻頻向員警道謝，若不是員警即時的協助，他們不知道要拖到什麼時候才能順利救醫

，他們表示，工人是靠雙手工作賺錢，若斷指影響工作，生活也會大受影響，非常感謝警察的協助。

台中市警察局第六分局分局長盧廷彰強調，警察將民眾的小事當成警察的大事，主動協助需要幫忙的民眾，藉由協助過程有效促進警民關係，安定社會的治安。

(中時 )