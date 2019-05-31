法務部與教育部31日在國家圖書館共同舉辦2019年濫用藥物暨新興毒品防制研討會，會中邀請國內對藥物濫用及新興毒品鑑驗領域有深入研究的專家發表分別發表「國內新興濫用藥物演進及檢驗技術現況」、「新興毒品尿液檢驗技術與現況」、「新興毒品死亡案例與檢驗困境之探討」、「機構戒癮處遇的回顧與前瞻」，防止年輕學子因好奇使用新興毒品遭受毒害。

法務部法醫研究所表示，新興毒品氾濫致不少年輕人喪失寶貴的生命，如何防制已成為須嚴肅面對及刻不容緩的問題。法務部長蔡清祥於致詞中表示國內新興毒品濫用致死的案例近幾年來急劇增加，據法務部法醫所統計，從2011年的每年10件左右到2017年飆升至100件。

直到2018年因執行行政院新世代反毒策略，死亡人數才下降到45件，而致死案例中檢驗出的毒品種類也從2011年的平均1.9種急劇上昇到4.6種，最近的案例更有多達10餘種的，由新興毒品的種類增加，到年輕人因混用而致死案件均顯示新興毒品的氾濫情勢極為嚴峻。反毒是政府第一要務，法務部籌劃的毒品防制基金也在今年1月1日正式上路，補助政府與民間的反毒與戒毒工作，同時也持續透過「毒品危害防制條例」修法，加強新興毒品防制工作。

教育部長潘文忠於致詞中表示教育部是反毒防制的關鍵的單位，因為學生一旦不小心染上毒品，對社會將造成危害。尤其對校園反毒部分，吸毒百害而無一利，全民應共同反毒，反毒工作應擴及校園的每一個班級、每一個學生、家長。教育部於本年度開始號召學生家長組成志工團隊共同反毒，並透過與法務部跨部會合作，進行反毒工作，共同守護孩子的未來。

法務部表示，藉由這次研討會的舉辦，期使政府各有關機關深入了解新興毒品的防制是各機關共同的職責，絕非單一機關可獨立完成，同時透過研討會發掘問題、掌握問題，防止年輕學子因好奇使用新興毒品遭受毒害，共同發揮團隊戰力打贏這一場新興毒品的戰爭。

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(中時 )