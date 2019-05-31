外交部駐菲律賓代表處和彰化縣市政府等合作，邀請菲律賓媒體及旅遊業者一行15人，遊彰化，走訪鹿港小鎮。（彰化縣政府提供）

外交部駐菲律賓代表處和彰化縣市政府等合作，邀請菲律賓媒體及旅遊業者一行15人，遊彰化，走訪鹿港小鎮，觀光工廠DIY，驚豔彰化好好玩，璀璨燈海、精巧工藝，走進了古韻十足的藝術之都，再觀光工廠還看到了時尚，體驗採菇，多元體驗，豐富有趣。

外交部駐菲律賓代表處和彰化縣市政府等合作，邀請菲律賓媒體及旅遊業者一行15人，遊彰化。（彰化縣政府提供）

副縣長洪榮章推薦，彰化縣將邁入建縣300年，是中部開發史的起端，鹿港鎮內古蹟與歷史建築保存數量眾多且各具巧工與價值，並有許多工藝匠師、人間國寶在地深耕傳統技藝，是台灣歷史傳統文化重要的發源地。集工藝、戲曲、文學、藝術等各領域之成就，是臺灣文化之心，對於國外的觀光客極具吸引力，特別安排參訪鹿港。

外交部駐菲律賓代表處和彰化縣市政府等合作，邀請菲律賓媒體及旅遊業者一行15人，遊彰化。（彰化縣政府提供）

還有，再過一個星期就是端午節，鹿港舉辦龍舟競賽，縣府持續推動夜間龍舟賽，在河岸、河道以及龍舟本身布置燦爛奪目的燈光，讓選手在絢麗的河道競技，歡迎民眾前來體驗精采的比賽盛事，領會鹿港夜間寧靜的美。

外交部駐菲律賓代表處和彰化縣市政府等合作，邀請菲律賓媒體及旅遊業者一行15人，遊彰化。（彰化縣政府提供）

彰化縣新景點百果山探索樂園的恐龍群、華新MASK創意生活館、愛玩色創意館、魔菇部落休閒農場等也讓參訪團驚喜交加，因參訪時間有限，彰化縣緞帶王觀光工廠、台灣優格餅乾學院、桂園生態農場特別參加推介會，期望藉由菲律賓媒體參訪，讓更多菲律賓民眾認識彰化，提升國際能見度。

(中時 )